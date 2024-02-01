ОПГ вымогало авто и пропагандировало АУЕ* в Забайкалье

В пресс-службе Управления Министерства внутренних дел по Забайкальскому краю поделились информацией о том, что в суд было направлено уголовное дело в отношении тринадцати человек, обвиняемых в пропаганде движения АУЕ*.
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