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Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Кругом айзерыНовый ресторан Эм...
  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...

На рыбном рынке «Москва - на волне» открылся проект ТАЙЦЫ

На рыбном рынке «Москва - на волне» открылся проект ТАЙЦЫ

ТАЙЦЫ — это первый проект аутентичной тайской кухни в формате корнера на фудхолле в России. С момента открытия первого корнера в декабре 2017 года на гастрономической улице StrEAT, сеть активно развивается, пережила пандемию и вышла в регионы.

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