На рыбном рынке «Москва - на волне» открылся проект ТАЙЦЫ

ТАЙЦЫ — это первый проект аутентичной тайской кухни в формате корнера на фудхолле в России. С момента открытия первого корнера в декабре 2017 года на гастрономической улице StrEAT, сеть активно развивается, пережила пандемию и вышла в регионы.
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