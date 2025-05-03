Валерия окончательно избаловала Иосифа Пригожина — буквально носит на руках

ВС

Владимир Степанян

Никогда не поверю, что такое … можно полюбить. Редкий случай, когда форма полностью соответствует содержанию. Делец от шоу-бизнеса, на ком только Пригожин не «делал деньги» и «вчера», при продюсере Александре Шульгине, далеко не бесталанная певица. Как было написано на воротах концлагеря Бухенвальд, Каждому - свое, ( второй вариант перевода с немецкого: Каждому - по заслугам).Браки по расчету всегда были крепче и надежнее, чем браки по любви, это такая разновидность бизнес- проекта. Блажен ко верует!