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Панк и политика: Вадим Самойлов против «Ельцин-центра»

Панк и политика: Вадим Самойлов против «Ельцин-центра»

Когда я был молод, красив и строен, такие же, как я молодые (пусть и не все красивые, стройнве), писали на стенах и в лифтах: «Punk’s not dead!».

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Анатолий Захаров
Много слышал про этот центр, мне кажется, что поспешили с его созданием, да и Ельцин в отдельных моментах не очень хорошо выглядел, деньги и помещение целесообразно применить для других потребностей общества
Yvan
В отдельных моментах? Ельцин не очень хорошо выглядел? Назовите мне моменты, где он выглядел хорошо. Алкаш и предатель!
Михаил
Ельцин -центр благославлён Путиным и Медведевым ,а значит ему ничего не грозит ,даже если большинство народа его не принимает совершенно...

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