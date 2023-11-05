JP: ЦАХАЛ откроет гумкоридор для эвакуации жителей Газы с севера на юг

Global Look Press/Mohammed Talatene/dpa Гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с севера на юг сектора Газа будет открыт в воскресенье, 5 ноября, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адраи.
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