Укрепление рубля и рост на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 25 февраля

Новости о начале переговорного процесса между Россией и США и ожидание завершения украинского конфликта продолжают укреплять российскую валюту и вселять оптимизм в участников рынка акций Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 25 февраля.