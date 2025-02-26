Укрепление рубля и рост на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 25 февраля

Новости о начале переговорного процесса между Россией и США и ожидание завершения украинского конфликта продолжают укреплять российскую валюту и вселять оптимизм в участников рынка акций Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 25 февраля.
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