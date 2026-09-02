Aldi turns a London store Barbie pink for new doll

Aldi has turned its Barnet store Barbie pink to launch the new Barbie® Aldimania Dreamland™ Doll, bringing the supermarket’s cult Middle Aisle identity into one of the world’s biggest toy brands.
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