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Aldi turns a London store Barbie pink for new doll

Aldi has turned its Barnet store Barbie pink to launch the new Barbie® Aldimania Dreamland™ Doll, bringing the supermarket’s cult Middle Aisle identity into one of the world’s biggest toy brands.

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