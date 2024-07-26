ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Несмотря на жёсткую критику и множество призывов одуматься и не делать глупостей, Государственная Дума приняла вредительский закон, который вводит наказание военнослужащих 10 сутками ареста за использование гаджетов в зоне спецоперации.
ПРАВДУ ИЗ ОКОПОВ РЕШИЛИ ПЕРЕКРЫТЬ: БЕЛОУСОВ НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЛИШНЕГО
Комментарии
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НR
Надежда Rudi
Всю армию посадят на 10 суток? А депутаты возьмут в руки автоматы? Про мигрантов молчат, которые уничтожают русских, а против российской армии быстро все придумали.
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3 час.
Alex Nемо
А что, кто-то реально ожидал что Дума будет принимать законы обеспечивающие безопасность российских военных? Да у большей части депусратов страдают их теневые бизнесы из-за того что СВО еще не закончена, убытки как-то нужно компенсировать, а следовательно Россия должна проиграть или как минимум сесть за стол переговоров как можно скорее! А как этого добиться скорейшим способом? Вызвать недовольство среди военных! А тут им ещё и хвосты Бастрыкин с Рэмбовичем прижали на принятие хоть какого-то мало-мальски приличного закона для регуляции мигрантского беспредела. Чем еще больше принизили доходы от их теневого бизнеса, если конечно закон будет исполняться как задумано. Чем кстати диаспоры уже недовольны и громко верещат на всех своих ТГ.
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1 час.
h
halina
Самое главное не принять такой закон ,который по своей разрушительной силе перечеркнет весь предшествующий позитив и кажется это как раз и было сделано!
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1 час.
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