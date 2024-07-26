ПРАВДУ ИЗ ОКОПОВ РЕШИЛИ ПЕРЕКРЫТЬ: БЕЛОУСОВ НЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЛИШНЕГО

Alex Nемо

А что, кто-то реально ожидал что Дума будет принимать законы обеспечивающие безопасность российских военных? Да у большей части депусратов страдают их теневые бизнесы из-за того что СВО еще не закончена, убытки как-то нужно компенсировать, а следовательно Россия должна проиграть или как минимум сесть за стол переговоров как можно скорее! А как этого добиться скорейшим способом? Вызвать недовольство среди военных! А тут им ещё и хвосты Бастрыкин с Рэмбовичем прижали на принятие хоть какого-то мало-мальски приличного закона для регуляции мигрантского беспредела. Чем еще больше принизили доходы от их теневого бизнеса, если конечно закон будет исполняться как задумано. Чем кстати диаспоры уже недовольны и громко верещат на всех своих ТГ.