Армия Китая начинает военные учения в Южно-Китайском море

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) во вторник начинает военные учения в Южно-Китайском море на фоне эскалации ситуации в регионе в связи с потенциальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает РИА Новости.