Акватория на замке: как береговые ракетные комплексы «Бал» охраняют Финский залив

На Ленинградской военно-морской базе (ВМБ) Балтийского флота прошли учения расчётов береговых ракетных комплексов «Бал», в ходе которых было отработано нанесение ракетных ударов по кораблям условного противника с побережья Финского залива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии