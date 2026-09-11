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ИА Регнум

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Конгрессвумен Луна предложила выдать американцам по $5 тыс. из средств Украины

Конгрессвумен Луна предложила выдать американцам по $5 тыс. из средств Украины

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна предложила за счет выделенных Украине денег профинансировать инициативу президента США Дональда Трампа о выплате американцам по 5 тыс.

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