«Самая страшная бумага»: как родные пациента подписывают отключение от ИВЛ

В Таиланде родственники 39-летней россиянки из Братска, которая попала в страшное ДТП, дали согласие на отключение женщины от аппарата ИВЛ после тяжёлого ДТП на байке .
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