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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прохин о том, почему не закрепился в «Ростове»: «Не скажу, что тренер плохой – легко было бы заявить. Я тоже не давал того результата, которого ждали»

– Почему в последние полгода в «Ростове» потеряли место в составе и были вынуждены менять клуб? – Так сложились обстоятельства.

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