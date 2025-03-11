Европе показали, что будет со всеми в случае войны

Samarium Как же гейропейцы еще могут смотреть на пердюков, если и они сами пердюки ???

СК Сергей Ковалев все и всё понимают правильно. но функционерам надо функционировать, иначе зачем они... погалдят и ... всё пойдёт своей чередой согласно решениям троих