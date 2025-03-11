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Европе показали, что будет со всеми в случае войны

Европе показали, что будет со всеми в случае войны

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Автор: РИА Новости Несмотря на полное вовлечение командных и разведывательных структур НАТО и США в конфликт России и Украины, преимущество на поле боя всегда остается за Москвой, пишет аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

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Комментарии
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Samarium
Как же гейропейцы еще могут смотреть на пердюков, если и они сами пердюки ???
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17 час.
СК
Сергей Ковалев
все и всё понимают правильно. но функционерам надо функционировать, иначе зачем они... погалдят и ... всё пойдёт своей чередой согласно решениям троих
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16 час.
Семен Демин
Устаревшие сведения. США уже сняли ограничения по предоставлению оружия и развединформации Украине.
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5 час.
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