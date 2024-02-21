СМИ: Собчак впала в немилость Путина — на НТВ показали скандальный фильм о ней

По данным российских журналистов, в медиапространстве началась травля телеведущей Ксении Собчак и ее матери, сенатора Людмилы Нарусовой — якобы решение о снятии неприкосновенности с семьи бывшего мэра Санкт-Петербурга было принято на самом верху.