Как правильно мыть зеркало, чтобы оно не собирало пыль

Забудьте навсегда не только о разводах, но и об оседающей на зеркалах пыли. Во время регулярной уборки по дому пройти мимо зеркала с чистящим средством и тряпочкой в руках просто невозможно: отпечатки пальцев, застывшие брызги воды и осевшая со временем пыль на гладкой поверхности по-настоящему нервируют.
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