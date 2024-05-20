Как правильно мыть зеркало, чтобы оно не собирало пыль

Забудьте навсегда не только о разводах, но и об оседающей на зеркалах пыли. Во время регулярной уборки по дому пройти мимо зеркала с чистящим средством и тряпочкой в руках просто невозможно: отпечатки пальцев, застывшие брызги воды и осевшая со временем пыль на гладкой поверхности по-настоящему нервируют.