Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как в Госдуме обсуждали судьбу Дианы Шурыгиной и проблемы морали. «Девочка на донышке»

Как в Госдуме обсуждали судьбу Дианы Шурыгиной и проблемы морали. «Девочка на донышке»

В Госдуме обсудили введение уголовного наказания за оскорбления матерей-одиночекГригорий Сысоев/РИА Новости Новые статьи в Уголовном кодексе для защиты матерей-одиночек, алименты за счет государства, судьба Дианы Шурыгиной и «война полов» — эти темы обсудили на последнем круглом столе Госдумы этого созыва.

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