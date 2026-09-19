Как в Госдуме обсуждали судьбу Дианы Шурыгиной и проблемы морали. «Девочка на донышке»

В Госдуме обсудили введение уголовного наказания за оскорбления матерей-одиночекГригорий Сысоев/РИА Новости Новые статьи в Уголовном кодексе для защиты матерей-одиночек, алименты за счет государства, судьба Дианы Шурыгиной и «война полов» — эти темы обсудили на последнем круглом столе Госдумы этого созыва.
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