Преподаватель объяснил, откуда у квадроберов желание подражать животным

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. В последнее время в России широко обсуждается тема квадробинга. Лектор Российского общества «Знание», преподаватель технологического колледжа Аллан Усаров объяснил «ФедералПресс», кто такие квадроберы и как с ними быть.
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