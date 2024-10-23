Преподаватель объяснил, откуда у квадроберов желание подражать животным

МОСКВА, 23 октября, ФедералПресс. В последнее время в России широко обсуждается тема квадробинга. Лектор Российского общества «Знание», преподаватель технологического колледжа Аллан Усаров объяснил «ФедералПресс», кто такие квадроберы и как с ними быть.