Как годами ввозить мигрантов, а потом начать с ними бороться

А Александр Сами по себе трудовые мигранты нормально. Это существует во всем сире. Но у рас без бардака ничего не обходится. Превратили трудовую миграцию в переселение народов, крупнейший сектор коррупции и криминала. Тащат в Россию весь аульный отстой, превратившийся в диаспоры, которые уже превращаются в фактор внутренней жизни страны. И это под громкие, и, по сути пустые заявления политиканов о том, что не допустим вмешательства во внутренние дела РФ. В сетях вой, в верхах - тишина и покой. Им еще маткапитала отстегнут, школ настроят. Уже миллионы басмачей шастают по стране. Гражданство стало разменной монетой и статьей дохода прохвостов. Наведение порядка свели к облавам. Хорош порядок. А работа законодательных и силовых ведомств свелась к их праздничным дням. Скоро учредят день мигранта с халяльными угощениями.

v viach "те, кто сотнями тысяч завозил сюда мигрантов вдруг решил с ними с бороться?" Что за дурацкий вопрос! О том, что это только бла-бла-бла чёрте когда начали говорить! И эта статья тоже на уровне бла-бла-бла!