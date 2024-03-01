Ни для кого секрет, что проблема мигрантов - главная проблема страны. Они совершают огромное количество преступлений, сбиваются в этнические ОПГ под названием "диаспоры", не хотят ассимилироваться, настойчиво продвигают свои правила и уклады.
Как годами ввозить мигрантов, а потом начать с ними бороться
Комментарии
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А
Александр
Сами по себе трудовые мигранты нормально. Это существует во всем сире. Но у рас без бардака ничего не обходится. Превратили трудовую миграцию в переселение народов, крупнейший сектор коррупции и криминала. Тащат в Россию весь аульный отстой, превратившийся в диаспоры, которые уже превращаются в фактор внутренней жизни страны. И это под громкие, и, по сути пустые заявления политиканов о том, что не допустим вмешательства во внутренние дела РФ. В сетях вой, в верхах - тишина и покой. Им еще маткапитала отстегнут, школ настроят. Уже миллионы басмачей шастают по стране. Гражданство стало разменной монетой и статьей дохода прохвостов. Наведение порядка свели к облавам. Хорош порядок. А работа законодательных и силовых ведомств свелась к их праздничным дням. Скоро учредят день мигранта с халяльными угощениями.
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5 час.
v
viach
"те, кто сотнями тысяч завозил сюда мигрантов вдруг решил с ними с бороться?" Что за дурацкий вопрос! О том, что это только бла-бла-бла чёрте когда начали говорить! И эта статья тоже на уровне бла-бла-бла!
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5 час.
Роман В
Не надо ссылаться на весь мир. Проблемы с мигрантами во всем мире. Любая миграция, это ненормально, потому что это лишь в интересах буржуазии. Народ и страна от этого страдает. У капиталистов появляется возможность не принимать на работу своих сограждан, чтобы не платить им полноценную зарплату - плевали они на сограждан. А правительству меньше забот с трудовым кодексом и контролем за его соблюдением. Все это "затыкание дыр" мигрантами, вместо серьезного решения социальных проблем, работает против страны, против будущего нации. Но, сегодняшним корпоративщикам во власти, на это плевать. Они живут по принципу: "После нас хоть потоп".
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5 час.
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