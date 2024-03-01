Медвежий угол
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Медвежий угол

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Как годами ввозить мигрантов, а потом начать с ними бороться

Как годами ввозить мигрантов, а потом начать с ними бороться

Ни для кого секрет, что проблема мигрантов - главная проблема страны. Они совершают огромное количество преступлений, сбиваются в этнические ОПГ под названием "диаспоры", не хотят ассимилироваться, настойчиво продвигают свои правила и уклады.

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Комментарии
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А
Александр
Сами по себе трудовые мигранты нормально. Это существует во всем сире. Но у рас без бардака ничего не обходится. Превратили трудовую миграцию в переселение народов, крупнейший сектор коррупции и криминала. Тащат в Россию весь аульный отстой, превратившийся в диаспоры, которые уже превращаются в фактор внутренней жизни страны. И это под громкие, и, по сути пустые заявления политиканов о том, что не допустим вмешательства во внутренние дела РФ. В сетях вой, в верхах - тишина и покой. Им еще маткапитала отстегнут, школ настроят. Уже миллионы басмачей шастают по стране. Гражданство стало разменной монетой и статьей дохода прохвостов. Наведение порядка свели к облавам. Хорош порядок. А работа законодательных и силовых ведомств свелась к их праздничным дням. Скоро учредят день мигранта с халяльными угощениями.
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5 час.
v
viach
&quot;те, кто сотнями тысяч завозил сюда мигрантов вдруг решил с ними с бороться?&quot;      Что за дурацкий вопрос! О том, что это только бла-бла-бла чёрте когда начали говорить! И эта статья тоже на уровне бла-бла-бла!
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5 час.
Роман В
Не надо ссылаться на весь мир. Проблемы с мигрантами во всем мире. Любая миграция, это ненормально, потому что это лишь в интересах буржуазии. Народ и страна от этого страдает. У капиталистов появляется возможность не принимать на работу своих сограждан, чтобы не платить им полноценную зарплату - плевали они на сограждан. А правительству меньше забот с трудовым кодексом и контролем за его соблюдением. Все это &quot;затыкание дыр&quot; мигрантами, вместо серьезного решения социальных проблем, работает против страны, против будущего нации. Но, сегодняшним корпоративщикам во власти, на это плевать. Они живут по принципу: &quot;После нас хоть потоп&quot;.
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5 час.

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