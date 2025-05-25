CNN сообщил о панике у иностранных студентов Гарварда из-за Трампа

Иностранные студенты Гарвардского университета боятся потерять визу и получить запрет на повторный въезд в США из-за решения администрации американского президента Дональда Трампа запретить прием студентов из других стран.
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