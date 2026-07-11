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Daily Storm

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Автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане

Автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане

Пострадали 15 человек, трое из них в тяжелом состоянииРейсовый автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся на трассе Кузайкино — Нурлат в Черемшанском районе Татарстана.

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