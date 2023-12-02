Рост ВПК США в связи с войной на Украине

Рост оборонных расходов в США после начала войны на Украине.При этом большая часть денег тратится в США на собственную инфраструктуру и производство вооружений, то есть на развитие своего ВПК, который поднимается на войне.
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