Донбасс Сегодня

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В Сети «отменяют» телеканал СТС, сделавший Моргенштерна ведущим. Пиар-ход, который быстро провалился?

В Сети «отменяют» телеканал СТС, сделавший Моргенштерна ведущим. Пиар-ход, который быстро провалился?

В Сети негодуют после того, как узнали, что новым ведущим экстремального шоу «Русский ниндзя» на телеканале СТС станет рэпер Моргенштерн.

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