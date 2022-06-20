Картина дня. Финансы

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Робототехнической платформой «Маркер» заинтересовалась Росгвардия

Робототехнической платформой «Маркер» заинтересовалась Росгвардия

Перспективная роботизированная платформа "Маркер" поступит на вооружение Росгвардии, в настоящее время ведомство разрабатывает техническое задание для создания серийной версии робота.

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