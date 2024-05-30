Собянин: Москва заключит офсетный контракт на производство билетных автоматов

Цель обновления устройств — ускорить и упростить оплату 30 мая в официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин сообщил о принятии решения, в рамках которого в Москве проведут электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку автоматов по продаже билетов на городской транспорт.