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Тебас за проведение матчей, несмотря на наводнение: «Лучшим решением будет не останавливаться, за исключением пострадавших районов. Лучшее послание миру – наша готовность действовать»

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании сильные дожди и шторм «Дана» вызвали масштабные наводнения.

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