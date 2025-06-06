🦪 Первый устричный питомник создают в Севастополе Теперь местные аквафермы не будут зависеть от заграничных поставок, молодь вырастят в местных бассейнах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🦪 Первый устричный питомник создают в Севастополе Теперь местные аквафермы не будут зависеть от заграничных поставок, молодь вырастят в местных бассейнах.