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За что Али зарезал депутата, так много сделавшего для мигрантов

За что Али зарезал депутата, так много сделавшего для мигрантов

Русский Колоколъ Али Расулов - фото прокуратуры Москвы. В Москве вынесен приговор убийце депутата ХМАО Александра Колодича.

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Комментарии
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HotRS
Думаю, что так и было.  Есть у меня сосед. Образование советские 8 или 10 классов. На сварщика выучился прям в колхозе. Потом его заметил колхозный парторг и продвинул его на место комсорга колхоза. Ессно, на зарплату колхозного комсорга здорово не развернешься, поэтому развел свиней. В промышленных масштабах, больше сотни. Благо корма на халяву, колхозные. Для свинского ухода нанимал людей. Потом СССР развалился, а вместе с ним и халява и он решил стать фермером. А это в начале российского фермерства была золотая жила. Колхоз выделил ему КАМаз, комбайн. Безвозмездно.  И вот, видимо этот сосед решил, что это все исключительно благодаря его личным заслугам и стал периодически говорить, что придет время и люди будут у него за тарелку супа работать. Работяг своих стал материть. Видимо по праву барства.   И, я уверен, он не одинок в этом барстве. Иногда хочется взять арматуру и отрихтовать таким чайники, чтоб не свистели. Кстати, свиней разводил дома и завонял всех вокруг.
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1 час.
Любовь
Мастурбеков не жалко. Если вы за мастурбеков, то вам к ним.
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1 час.
Любовь
Мастурбеки в зад метлу и ускорения добавить. Выметать этот шлак из России.
Ответить
1 час.

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