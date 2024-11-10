За что Али зарезал депутата, так много сделавшего для мигрантов

HotRS

Думаю, что так и было. Есть у меня сосед. Образование советские 8 или 10 классов. На сварщика выучился прям в колхозе. Потом его заметил колхозный парторг и продвинул его на место комсорга колхоза. Ессно, на зарплату колхозного комсорга здорово не развернешься, поэтому развел свиней. В промышленных масштабах, больше сотни. Благо корма на халяву, колхозные. Для свинского ухода нанимал людей. Потом СССР развалился, а вместе с ним и халява и он решил стать фермером. А это в начале российского фермерства была золотая жила. Колхоз выделил ему КАМаз, комбайн. Безвозмездно. И вот, видимо этот сосед решил, что это все исключительно благодаря его личным заслугам и стал периодически говорить, что придет время и люди будут у него за тарелку супа работать. Работяг своих стал материть. Видимо по праву барства. И, я уверен, он не одинок в этом барстве. Иногда хочется взять арматуру и отрихтовать таким чайники, чтоб не свистели. Кстати, свиней разводил дома и завонял всех вокруг.