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Рязанские новости

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Рязанский ЗАГС рассказал прокомментировал популярность «красивых» дат

Рязанский ЗАГС рассказал прокомментировал популярность «красивых» дат

Заявления на бракосочетание в «красивую» дату 27.07.2027 начали принимать с 28 июля 2026 года.В Главном управлении ЗАГС Рязанской области прокомментировали популярность «красивых» дат для заключения брака.

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