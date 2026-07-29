Рязанский ЗАГС рассказал прокомментировал популярность «красивых» дат

Заявления на бракосочетание в «красивую» дату 27.07.2027 начали принимать с 28 июля 2026 года.В Главном управлении ЗАГС Рязанской области прокомментировали популярность «красивых» дат для заключения брака.
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