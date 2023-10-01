Накануне перемен. Первые шаги от МПС к РЖД: рождение программы железнодорожной реформы

Создание компании ОАО «РЖД», 20-летие которой отмечается в октябре 2023 г., было элементом более широкого и, вообще говоря, гораздо более важного процесса — структурной реформы железнодорожного транспорта.
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