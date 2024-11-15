На освобождение Курщины два месяца - "иначе будут проблемы": ВСУ собрали колоссальные резервы. Бойцы никогда такого не видели – источники

Весьма тревожные и противоречивые данные поступают с разных источников о Курском направлении. В частности, многие "ставят" сроки на освобождение региона всего два месяца - "иначе будут проблемы", притом речь идёт не только о данных британской разведки, такие сообщения поступают и с нашей стороны.