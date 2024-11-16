Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Financial Times, Великобритания Украинские войска под Курахово рвутся в отступление – только ждут приказа

Financial Times, Великобритания Украинские войска под Курахово рвутся в отступление – только ждут приказа

Российские войска под Курахово "атакуют с трех сторон", рассказал Financial Times один из офицеров ВСУ.

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Комментарии
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владимир рябченко
С задачами утилизации украинцов Куев справляется... Как бы они не прятались
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17 час.
Олег Самойлов
майдауны ударно трудятся над истреблением своего поголовья!
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12 час.
Геннадий Бережнов
Ничего нового в повествовании нет. Одно и то же !
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1 час.

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