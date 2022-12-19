Президент федерации хоккея Крыма: о новых ледовых катках, тонкостях и будущем этого вида спорта

В каких городах Крыма появятся новые ледовые катки, есть ли будущее у хоккея на льду в южных просторах? О тонкостях вида спорта для настоящих мужчин и его перспективах интервью с Игорем Савутиным, президентом Федерации хоккея Республики Крым.