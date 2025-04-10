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"Убрал ковер быстро!": Женщина не стерпела и пресекла намаз прямо на детской площадке. Пустила приезжего в бегство

"Убрал ковер быстро!": Женщина не стерпела и пресекла намаз прямо на детской площадке. Пустила приезжего в бегство

Avia.pro - СМИ Детская площадка — место, где обычно звенит смех, скрипят качели и шуршат песочницы.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
А есть, блядь, разница?
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2 час.
Геннадий Сытник
подИшак.
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2 час.
Виктор Коряцкий
Алекс-Юстасу....Юстас-Алексу. Блохастик занюханный.
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1 час.
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