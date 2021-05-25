Самолеты Singapore Airlines начнут летать в обход Белоруссии

Авиакомпания Singapore Airlines изменила маршрут полетов, чтобы не пролетать над Белоруссией. Как передает Channel News Asia, в сингапурской компании назвали безопасность пассажиров и экипажа «своим главным приоритетом».
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