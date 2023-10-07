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РИА Новости: Босфор перекрывали из-за неполадки в двигателе у танкера

РИА Новости: Босфор перекрывали из-за неполадки в двигателе у танкера

Босфорский пролив был перекрыт для транзита в течение нескольких часов из-за неполадки в двигателе у танкера.

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