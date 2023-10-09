"Себя пожалеете — Родину потеряете, уважение народа потеряете"

«Архиереи, священники, монашествующие, монахини наши — все! Каждый должен задать себе вопрос: что я делаю сегодня для народа нашего, для Отечества нашего, для свободы нашей Церкви? И будем наблюдать, как вы откликнулись на слова Патриарха, появились ли монашествующие в больницах, среди раненых воинов.