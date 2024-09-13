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Китай

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Встреча высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности прошла в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 11 сентября /Синьхуа/ -- Обмен мнениями по таким вопросам, как угрозы глобальной безопасности, борьба с терроризмом и кибербезопасность, глобальное управление, состоялся в среду в Санкт-Петербурге в ходе 14-й встречи высоких представителей стран БРИКС и формата "БРИКС плюс", курирующих вопросы безопасности.

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