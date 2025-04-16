«Военное дело»: на СВО успешно применили бомбы с новой версией модуля «Комета»

Российские Вооружённые силы успешно применяют в зоне СВО модули для авиабомб «Комета», предположительно, в новой версии, которая в том числе защищает боеприпас от воздействия средств РЭБ и повышает точность нанесения удара.
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