Президент Кубы пожелал успехов коммунистам Китая

Пожелание успеха Коммунистической партии Китая в деле построения социализма в связи со 103-й годовщиной создания китайской компартии озвучил президент Кубы Мигель Диас-Канель, 1 июля сообщает Prensa Latina.
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