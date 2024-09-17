СК возбудил дело после пропажи вертолета Robinson с тремя людьми в Приамурье

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета Robinson R66 в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии