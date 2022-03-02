Уровень радиации на ЧАЭС временно подскочил в 20 раз из-за поднятой бронетехникой пыли

Лучшие новости о повышении радиации на ЧАЭС В конце прошлой недели западные эксперты по радиационной безопасности не на шутку встревожились – автоматизированная система контроля на ЧАЭС выдала в онлайн данные о резком повышении радиационного фона.
Лучшие новости о повышении радиации на ЧАЭС В конце прошлой недели западные эксперты по радиационной безопасности не на шутку встревожились – автоматизированная система контроля на ЧАЭС выдала в онлайн данные о резком повышении радиационного фона.
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