После событий последнего месяца у США на Египет могут возникнуть далекоидущие планы

Война между движением ХАМАС и Израилем грозит «перетряхнуть» не одну стратегию в регионах Ближнего Востока, даже в том случае, если удастся ее локализовать по времени и географии, а значит и по масштабу трагедии.
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