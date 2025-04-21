НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Бабаев о Бардакове в «Колорадо»: «Его видят в первой команде. Мы разговаривали с руководством, я услышал позицию клуба – она вполне адекватная и правильная»

Ранее 24-летний форвард, выступавший за СКА, подписал с «Эвеланш» контракт новичка на сезон-2025/26.  – Его роль в команде уже проговаривалась? – Да.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх