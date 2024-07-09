Украинские войска атаковали беспилотниками запорожское село Благовещенка

Очередную атаку беспилотными летательными аппаратами провели украинские силовики против Каменско-Днепровского района Запорожской области, 9 июля сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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