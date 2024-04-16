Диетолог Казачкова объяснила, как часто можно есть вредную еду

В любом случае необходимо контролировать общую калорийность рациона Диетолог Екатерина Казачкова в интервью «Радио Sputnik» объяснила, как снизить риски для здоровья, если вы захотели побаловать себя вкусной, но вредной едой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии