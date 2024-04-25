Отмененный фильм Анджелины Джоли “Клеопатра” был политическим триллером, п...

Отмененный фильм Анджелины Джоли “Клеопатра” был политическим триллером, полным убийств и сексаГолливуд уже довольно давно пытается снять еще один фильм о Клеопатре, и в одной из этих итераций должна была сыграть Анджелина Джоли в роли культовой египетской царицы.