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Отмененный фильм Анджелины Джоли “Клеопатра” был политическим триллером, п...

Отмененный фильм Анджелины Джоли “Клеопатра” был политическим триллером, п...

Отмененный фильм Анджелины Джоли “Клеопатра” был политическим триллером, полным убийств и сексаГолливуд уже довольно давно пытается снять еще один фильм о Клеопатре, и в одной из этих итераций должна была сыграть Анджелина Джоли в роли культовой египетской царицы.

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