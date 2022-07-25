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Fashion: Самые длинные в мире ноги и платиновый блонд: Секреты успеха супермодели Нади Ауэрманн

Fashion: Самые длинные в мире ноги и платиновый блонд: Секреты успеха супермодели Нади Ауэрманн

Эпоха супермоделей подарила миру несколько громких имен – Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и… Надя Ауэрманн.

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