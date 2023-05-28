Военное обозрение

3 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Самборский
    До чего муд.ый человек! 20 лет тянул-тянул с реализацией договора, который на сегодня до конца и не осуществлен... А ...Лукашенко посовет...
  • Николай Болтачев
    Наша бы так работала!Британская развед...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А не пора ли поддержать террористов на территории США и их союзников... Хороший америкос мёртвый америкос, ведь так о...«Это приводит к г...

День пограничника: Как не допустить прорыва ВСУ на нашу территорию

День пограничника: Как не допустить прорыва ВСУ на нашу территорию

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник отмечают люди, которые отвечают за охрану государственной границы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх