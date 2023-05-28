День пограничника: Как не допустить прорыва ВСУ на нашу территорию

Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник отмечают люди, которые отвечают за охрану государственной границы.
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