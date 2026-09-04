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Тульские новости

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Губернатор Тульской области поздравил газовиков с профессиональным праздником

Губернатор Тульской области поздравил газовиков с профессиональным праздником

Дмитрий Миляев отметил значимость газовой отрасли для Тульской области: газификация открывает новые возможности для строительства, обновления производственных мощностей и социальной инфраструктуры, улучшает инвестиционный климат и повышает качество жизни людей.

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